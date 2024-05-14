Курс валют на 15 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар, евро и злотый за день немного поднялись в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 15 мая. Доллар и злотый подорожали на 5 коп. Евро добавил больше — 8 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 39,67 грн (+5 коп.)

Курс евро

1 евро – 42,83 грн (+8 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,03 грн (+5 коп.)

Напомним, происходит плавная девальвация гривны. Доллар продолжает преподносить сюрпризы украинцам, несмотря на прогнозируемую финансовыми аналитиками длительную стабильность.

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