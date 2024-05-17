Як змінилися правила виїзду за кордон: чи треба військовий квиток

Фактично тепер окремі категорії чоловіків, які мають право на виїзд за кордон, повинні будуть перед цим оновити свої військово-обліковані дані в ТЦК та СП.

Правила виїзду за кордон змінюються від 18 травня, адже тоді набуде чинності новий закон про мобілізацію. Так, у пунктах пропуску прикордонники перевірятимуть у деяких категорій громадян наявність військово-облікового документа. Також діятимуть оновлення щодо виїзду з України студентів.

Усе про зміну правил виїзду за кордон і кого вони стосуються – читайте на ТСН.ua.

Як змінилися правила виїзду за кордон – чи запитуватимуть військовий квиток

Як повідомили у Держприкордонслужбі, для виїзду за кордон чоловіків віком 18-60 років тепер обов’язковою буде наявність у них військово-облікових документів (військовий квиток). Ці документи слід буде пред'явити на вимогу працівників ДПСУ у прикордонній смузі, контрольованих прикордонних районах і на пунктах пропуску через держкордон.

У ДПСУ наголосили, що у військово-обліковому документі має бути вказана інформація про звільнення особи від мобілізації або виключення з військового обліку за станом здоров'я.

Тож прикордонники радять під час планування виїзду з України попередньо уточнити свої дані в ТЦК та СП і внести інформацію про отримання відстрочки у свій військово-обліковий документ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Кому з чоловіків і за яких умов можна буде виїжджати за кордон?

В кого перевірятимуть на кордоні військово-обліковий документ

За даними прикордонників, обов'язково надавати військово-обліковий документ для перевірки під час виїзду за кордон повинні такі військовозобов’язані:

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час;

визнані відповідно до висновку ВЛК непридатними до військової служби за станом здоров’я;

на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

які самостійно виховують дитину;

які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби;

інші категорії осіб, визначені ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

У кого не перевірятимуть на кордоні військовий квиток

Перевірка військово-облікових документів під час виїзду за кордон не стосується категорій громадян, вказаних в окремих пунктах Правил перетину державного кордону громадянами України, до яких належать:

особи з інвалідністю;

ті, хто супроводжує осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги, міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;

визначені особи за окремими посадами та державною службою, працівники підприємств залізничного транспорту і ті, що відносяться до морської та авіаційної галузі тощо.

Військовий квиток / Фото: ТСН.ua

Чи змінилися правила перетину для жінок

Нагадаємо, що від 1 жовтня 2023 року жінки-медики та фармацевти мають перебувати на військовому обліку. Проте, за словами представників військово-політичного керівництва, перебування на обліку для жінок не означає обмеження на виїзд за кордон, хоча вони в такому статусі також вважаються військовозобов'язаними. Також, жінок, які вже стали на військовий облік, ніхто зараз не мобілізує.

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Як інформував восени 2023 року речник командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, в законодавстві не прописані правила для перетину кордону військовозобов’язаними жінками.

Після ухвалення нового закону про мобілізацію про жодні зміни щодо перетину кордону для жінок військово-політичне керівництво не повідомляло.

Нові правила виїзду за кордон для студентів

Уряд ухвалив рішення, яким запровадив оновлення щодо виїзду за кордон студентів. Так, для виїзду з України студенту треба:

бути віком від 18 до 22 років;

не підлягати призову під час мобілізації;

стати учасником академічної стабільності строком на один семестр;

навчатись на денній формі;

здобувати освітній ступінь бакалавра будь-якого фаху або ж магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування.

Список документів для виїзду за кордон студентів

Електронний квиток студента, засвідчена копія договору з іноземним університетом на програму академічної мобільності, військово-обліковий документ від ТЦК, довідка від закладу освіти про скерування учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному закладі вищої освіти. (В довідці мають бути вказані підстави співробітництва, термін навчального процесу, у студента не має бути жодних поганих оцінок. Треба добре знати мову та підтвердити свої знання).

Кого з чоловіків випускають за кордон 2024 року

Право на виїзд за кордон мають чоловіки, які:

за станом здоров’я були зняті з військового обліку;

тимчасово непридатні до служби згідно з висновком ВЛК на період до шести місяців;

мають інвалідність I-III груп;

супроводжують людину з інвалідністю I-II групи, дитину з інвалідністю чи хворого родича. (Слід мати зі собою всі необхідні документи, зокрема висновок лікаря або документ, затверджений спеціальною лікарською комісією);

студенти-бакалаври віком від 18 до 22 років – на стажування (як магістри медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямку).

мають трьох і більше дітей віком до 18 років;

батько-одинак, який самостійно виховує одну дитини чи більше, яким ще немає 18 років;

мають постійне місце проживання за межами території України;

військовослужбовці, які перетинають кордон для лікування, реабілітації або їдуть на військові навчання;

водії, залізничники та моряки, які здійснюють міжнародні рейси;

мають деякі інші професії, але лише на підставі службового відрядження (треба мати спеціальні дозволи та ліцензії щодо підтвердження діяльності);

офіційно займаються волонтерською діяльністю (у відповідні строки мають повернутися назад);

працюють у сфері культури, спортсмени та тренери (треба мати додаткові дозволи та документи на виїзд на змагання, представлення України на міжнародній арені тощо).

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