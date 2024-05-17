Як змінилися правила виїзду за кордон: чи треба військовий квиток

Фактично тепер окремі категорії чоловіків, які мають право на виїзд за кордон, повинні будуть перед цим оновити свої військово-обліковані дані в ТЦК та СП.
Правила виїзду за кордон змінюються від 18 травня, адже тоді набуде чинності новий закон про мобілізацію. Так, у пунктах пропуску прикордонники перевірятимуть у деяких категорій громадян наявність військово-облікового документа. Також діятимуть оновлення щодо виїзду з України студентів.
Усе про зміну правил виїзду за кордон і кого вони стосуються – читайте на ТСН.ua.
Як змінилися правила виїзду за кордон – чи запитуватимуть військовий квиток
Як повідомили у Держприкордонслужбі, для виїзду за кордон чоловіків віком 18-60 років тепер обов’язковою буде наявність у них військово-облікових документів (військовий квиток). Ці документи слід буде пред'явити на вимогу працівників ДПСУ у прикордонній смузі, контрольованих прикордонних районах і на пунктах пропуску через держкордон.
У ДПСУ наголосили, що у військово-обліковому документі має бути вказана інформація про звільнення особи від мобілізації або виключення з військового обліку за станом здоров'я.
Тож прикордонники радять під час планування виїзду з України попередньо уточнити свої дані в ТЦК та СП і внести інформацію про отримання відстрочки у свій військово-обліковий документ.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Кому з чоловіків і за яких умов можна буде виїжджати за кордон?
В кого перевірятимуть на кордоні військово-обліковий документ
За даними прикордонників, обов'язково надавати військово-обліковий документ для перевірки під час виїзду за кордон повинні такі військовозобов’язані:
- заброньовані на період мобілізації та на воєнний час;
- визнані відповідно до висновку ВЛК непридатними до військової служби за станом здоров’я;
- на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
- які самостійно виховують дитину;
- які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби;
- інші категорії осіб, визначені ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
У кого не перевірятимуть на кордоні військовий квиток
Перевірка військово-облікових документів під час виїзду за кордон не стосується категорій громадян, вказаних в окремих пунктах Правил перетину державного кордону громадянами України, до яких належать:
- особи з інвалідністю;
- ті, хто супроводжує осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;
- водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги, міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;
- визначені особи за окремими посадами та державною службою, працівники підприємств залізничного транспорту і ті, що відносяться до морської та авіаційної галузі тощо.
Чи змінилися правила перетину для жінок
Нагадаємо, що від 1 жовтня 2023 року жінки-медики та фармацевти мають перебувати на військовому обліку. Проте, за словами представників військово-політичного керівництва, перебування на обліку для жінок не означає обмеження на виїзд за кордон, хоча вони в такому статусі також вважаються військовозобов'язаними. Також, жінок, які вже стали на військовий облік, ніхто зараз не мобілізує.
Як інформував восени 2023 року речник командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, в законодавстві не прописані правила для перетину кордону військовозобов’язаними жінками.
Після ухвалення нового закону про мобілізацію про жодні зміни щодо перетину кордону для жінок військово-політичне керівництво не повідомляло.
Нові правила виїзду за кордон для студентів
Уряд ухвалив рішення, яким запровадив оновлення щодо виїзду за кордон студентів. Так, для виїзду з України студенту треба:
- бути віком від 18 до 22 років;
- не підлягати призову під час мобілізації;
- стати учасником академічної стабільності строком на один семестр;
- навчатись на денній формі;
- здобувати освітній ступінь бакалавра будь-якого фаху або ж магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування.
Список документів для виїзду за кордон студентів
- Електронний квиток студента,
- засвідчена копія договору з іноземним університетом на програму академічної мобільності,
- військово-обліковий документ від ТЦК,
- довідка від закладу освіти про скерування учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному закладі вищої освіти. (В довідці мають бути вказані підстави співробітництва, термін навчального процесу, у студента не має бути жодних поганих оцінок. Треба добре знати мову та підтвердити свої знання).
Кого з чоловіків випускають за кордон 2024 року
Право на виїзд за кордон мають чоловіки, які:
- за станом здоров’я були зняті з військового обліку;
- тимчасово непридатні до служби згідно з висновком ВЛК на період до шести місяців;
- мають інвалідність I-III груп;
- супроводжують людину з інвалідністю I-II групи, дитину з інвалідністю чи хворого родича. (Слід мати зі собою всі необхідні документи, зокрема висновок лікаря або документ, затверджений спеціальною лікарською комісією);
- студенти-бакалаври віком від 18 до 22 років – на стажування (як магістри медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямку).
- мають трьох і більше дітей віком до 18 років;
- батько-одинак, який самостійно виховує одну дитини чи більше, яким ще немає 18 років;
- мають постійне місце проживання за межами території України;
- військовослужбовці, які перетинають кордон для лікування, реабілітації або їдуть на військові навчання;
- водії, залізничники та моряки, які здійснюють міжнародні рейси;
- мають деякі інші професії, але лише на підставі службового відрядження (треба мати спеціальні дозволи та ліцензії щодо підтвердження діяльності);
- офіційно займаються волонтерською діяльністю (у відповідні строки мають повернутися назад);
- працюють у сфері культури, спортсмени та тренери (треба мати додаткові дозволи та документи на виїзд на змагання, представлення України на міжнародній арені тощо).
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