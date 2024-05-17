Обновление данных в ТЦК для студентов: что изменилось

Как отмечают юристы, заведения высшего образования Украины не имеют права зачислять на обучение тех, у кого устаревший военный билет или не обновленные данные.

Согласно новому закону о мобилизации в Украине, с 18 мая военнообязанные мужчины в возрасте 16-60 лет, состоящие или должны состоять на военном учете, должны в течение 60 дней уточнить свои военно-учетные данные. Это касается и украинских студентов.

Об обновлении данных в ТЦК для студентов читайте на ТСН.ua.

Студенты должны обновлять в ТЦК те же данные, что и остальные мужчины призывного возраста. Правда, студенты имеют право на отсрочку от мобилизации, поэтому должны ежегодно подавать в военкоматы документы, подтверждающие такое право.

Какие данные нужно обновить в ТЦК

Все мужчины-граждане Украины призывного возраста (с 18 до 60 лет) должны в течение 60 дней со дня вступления в силу закона о мобилизации (18 мая) должны уточнить свои персональные данные:

фамилию, имя, отчество и дату рождения;

адрес проживания;

номера телефонов;

адреса электронной почты;

место рождения;

некоторые другие персональные данные.

Заметим, что снятые с военного учета мужчины должны обновлять свои данные, ведь они остаются военнообязанными.

В то же время, на военном учете еще с октября 2023 года должны стоять и женщины с фармацевтическим или медицинским предвысшим или высшим образованием. В то же время, такие женщины подлежат мобилизации только в случае своего добровольного согласия.

Военнообязанные, в частности, студенты, могут уточнить свои данные не только в ТЦК. Так, обновить свои данные можно и через ЦПАУ, а также через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста (он заработает 18 мая).

Как студенту оформить отсрочку от мобилизации

Чтобы оформить отсрочку от мобилизации, студент должен обратиться в учебное заведение за справкой об обучении. Справка должна быть обязательно закреплена гербовой печатью и выдана для предоставления конкретному ТЦК. Этот документ должен подтверждать факт обучения студента на дневной форме и указывать предполагаемую дату завершения обучения.

С полученной справкой студент должен обратиться в свой ТЦК для регистрации отсрочки. Также могут потребоваться дополнительные документы: паспорт и идентификационный код.

После того, как студент подал все документы, он получает решение о предоставлении отсрочки от мобилизации. Этот документ нужно хранить, ведь он может понадобиться при дальнейших проверках или обращениях в военкомат.

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Кроме того, важно следить за сроком действия отсрочки и своевременно обращаться за ее возобновлением в случае продолжения обучения или продления действия военного положения. Периодически могут проводиться проверки, есть ли основания для продления отсрочки студенту.

Может ли заведение высшего образования потребовать обновить данные в ТЦК

Как пояснила юрист Елена Насеко, заведение высшего образования не может требовать от абитуриентов обновления данных в ТЦК и СП, однако оно имеет право сделать это обязательным этапом для поступления на учебу.

"Учебные заведения действительно не будут иметь право зачислять на обучение в случае предъявления ими недействующего (устаревшего) военно-учетного документа или с устаревшими данными в таком документе. То есть обновление персональных данных в ТЦК и СП неизбежно", — отметила юрист.

Насенко отметила, что постановлением правительства от 30 декабря 2022 года №1487 про "Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов", госорганы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации:

осуществляют проверку у граждан Украины при принятии на работу (обучение) наличие военно-учетного документа,

прием на работу (обучение) осуществляется только после взятия их на военный учет в ТЦК и СП, органах СБУ, подразделениях Службы внешней разведки;

при приеме на работу (обучение) доводят до военнообязанных правила военного учета под личную подпись;

присылают в семидневный срок со дня издания приказа о принятии на работу (обучение), увольнении с работы, завершении обучения (отчислении из учебного заведения) в соответствующие ТЦК сообщения об изменении учетных данных военнообязанных.

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