Як навчитися мріяти дієво та правильно: поради експертів

Важливо зрозуміти бажання, але це тільки перший крок.

Мріяння допомагає вирішувати проблеми та уникати стресу. Такого висновку дійшли вчені Гарвардського університету. Вони запевняють - у момент, коли ми уявляємо бажане, наш мозок працює краще, простори творчості розширюються, а тривога зникає.

Що треба знати, аби мріяти дієво та правильно, і про що найбільше мріють українці - у матеріалі ТСН.19:30.

Аби почати шлях до мрії, для початку, психологи радять зрозуміти, чого ж ми насправді для себе хочемо. Вивчити нову мову, пробігти марафон чи написати роман. А далі – по пунктах розписати, як саме цього можна досягти. Наприклад, наполегливо працювати, читати, тренуватися. Головне – аби план цих дій був конкретним. Проте, навіть не знаючи цих усіх правил, героїні інтуїтивно йшли до реалізації бажаного саме такими кроками:

Коли Галині довелось обирати ким бути, вона зупинилася на спортивній журналістиці й одразу пішла шукати роботу. Сусанна, вийшовши на пенсію, першим ділом рушила на акторські курси. Далі через один із соціальних проєктів потрапила до театру й отримала головну роль.

Новини України: як навчитись мріяти дієво та правильно

Психологи кажуть: не менш важливо крім правильного поставлення бажання бути готовим до того, що все заплановане здійсниться не відразу. Тут головне - не застрягнути в депресії, спробувати думати про свої бажання знову і працювати.

Згідно з дослідженнями, більш як половина українців мріє. Їхні бажання діляться на матеріальні й нематеріальні. Переважають ті, які потребують грошей. Перше місце розділяють фінансовий добробут себе та родини і подорожі світом. Іще 41% українців хоче власну нерухомість. Третина опитаних мріє наскладати на гідну старість, аби більше не працювати. А от основною нематеріальною мрією українців є міцне здоров'я своє та близьких. Далі в рейтингу - бажання миру та саморозвитку. Також дослідження свідчать, що ми живемо значно стресовіше, ніж європейці чи американці.

Не менш важливими для ментального здоров'я, кажуть фахівці, є наші дитячі мрії. Третина українців вважає, втілити їх у життя їм вдалося, серед них і наші героїні. Місяць тому, після майже 10 років наполегливої роботи в спорті, Галині зателефонували і запросили коментувати Євро-2020. І тепер вона - єдина в Україні жінка-футбольна коментаторка. А Сусанна тиждень тому вперше вийшла на велику сцену й зіграла роль, про яку мріяла.

Нагадаємо, як правильно організувати дитячий відпочинок влітку. Поради дитячого нейропсихолога Дмитра Вакуленко.

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