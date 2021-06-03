"Поп іт" та "сімпл дімпл": чому нові іграшки так популярні серед дітей і що кажуть психологи

Психологиня каже, якщо дитина дуже часто грається цими іграшками - може бути зациклення.

"Поп іт" та "сімпл дімпл" - це іграшки, якими зараз бавляться не тільки діти, а й деякі дорослі. Силіконові форми з кульками, на які потрібно натискати пальцями - різні на вигляд і колір. Хтось завдяки їм заспокоюється, хтось - розвивається.

Про них - детально в випуску ТСН 19:30.

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Тут у кожного свій "Поп іт" та "Сімпл дімпл". А в декого вже й по два. Чим вони між собою різняться? Софа - донька моєї колеги Наталки Гончарової, із усіма трендовими іграшками на "ти". Але це запитання і її збиває з пантелику.

Усе, що потрібно робити - просто натискати на силіконові бульбашки. "Він такі звуки іздає. це так приємно", - кажуть діти. А ще кажуть - "поп іт" та "сімпл дімпл" їх заспокоюють. Бо хоч і малі, але стреси в них не гірші, ніж у дорослих.

"Буває, що мені приходиться мити собаку, а коли собака збігає, то вся квартира становиться мокрою. Мама мені не дозволила гуляти. Беру "поп іт" і роблю його. І тоді відразу проходить зло на маму", - розповіла дитина.

Раніше такими трендовими цяцьками були спінери та йо-йо. Тепер їм на зміну завдяки соціальним мережам прийшли нові. А поки вони в тренді - довкола них хайпують усі. У відеороликів із хештеґом "поп іт" у Тік-Току понад два з половиною мільярди переглядів. Хтось розповідає, як цими забавками користуватися. Хтось - знімає гумористичні ролики.

"У мене цього "поп ита" хоч ложками черпай. Так от, будь ласка, на будь-який смак, на будь-який колір. ось ще й сімпл дімпл є", - розповіла Альона Альона.

А от Владиславові - 3. Його в Тік Току ще немає. І ні про які "поп іти" він досі не чув.

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За словами психологині, добре впливають ці іграшки, чи погано - однозначно сказати не можна.

"Це добре, коли дитина має якусь напругу і їй потрібно цю напругу зняти. Але якщо дитина дуже часто це повторює, може бути зациклення. Тому краще урізноманітними просте натискання пухірців різними іграми", - каже вона. За її словами, головна користь від цих іграшок - відволікти дітей від ґаджетів. І здається, з цим вони цілком справляються. Коли в руках уже є "поп іт", для чого ще тримати в них телефон?

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