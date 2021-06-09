Відпочинок в таборі чи у бабусі в селі: якими справами зацікавити дитину влітку на канікулах

Літо - гарна нагода відпочити, загартуватися та набратися сили перед новим навчальним роком.

Навчальний рік добіг кінця і багато батьків думають, чим зайняти дітей влітку. Куди їх відправити, чим зайняти та як їм весело і з користю провести канікули, адже через карантин усі ризикують залишитися без далеких поїздок і таборів відпочинку.

ТСН.ua підготував матеріал про те, як організувати літній відпочинок для дітей.

Канікули - той період, який діти чекають з нетерпінням. Попри те, що через карантин вони багато часу навчалися дистанційно та менше часу провели серед однолітків у школі, канікули ніхто не скасовував. Під час них школярі чи не найбільше хочуть відпочити від уроків. Натомість батькам важливо, аби цей відпочинок був корисний для здоров'я їхніх дітей.

Канікули в дитячому таборі

Якщо карантин дозволить і будуть працювати табори - це гарна нагода відправити туди дітей. Перебування там триватиме кілька тижнів і стане чудовим способом організувати яскраві канікули. Крім того, такі заклади дисциплінують дітей, вихід із "зони комфорту" робить їх більш самостійними та загартованими.

Обирати літній табір варто з огляду на вік (є дитячі, підліткові та молодіжні), програму чи його тематику. Враховувати варто інтереси дитини, адже лише тоді відпочинок принесе задоволення і користь. Табір може бути розташований у гірській місцевості, біля лісу чи на морському узбережжі. Обирати його місцерозташування варто з огляду на вподобання дитини чи її стан здоров'я.

Крім того, слід зважити і на те, чи готова дитина до тривалої розлуки з батьками. Якщо вона морально не налаштована їхати далеко і чи не хоче взагалі до табору, то від цієї ідеї слід відмовитися. Слід також звернути увагу і на здатність дитини до самоорганізації. Якщо у неї труднощі з дотриманням режиму, немає навичок самообслуговування, то до табору ще рано.

Відправляючи дитину на гірський відпочинок, варто звертати увагу на її вік та фізичні можливості. Наприклад, вихованці туристичного табору можуть жити у наметах. Вони ходять у походи, поводять багато часу на природі, купаються чи сплавляються по річці.

Гарна ідея - морський відпочинок. Адже у таких таборах клімат гарно впливає на здоров'я. Свої корисні властивості має і морська вода. Зокрема, у дітей підвищується рівень гемоглубіну, стійкість до простуд та бронхіальної астми, нормалізується обмін речовин, робота ендокринної системи.

Часто батьки обирають для дітей табори-санаторії, які часто розташовані у поблизу лісу чи річок. Там, окрім розваг та відпочинку, частину дня займають різні медичні процедури. Зокрема, фізичні вправи, купання, загартовування тощо. У таких закладах більша увага зосереджується не на розвагах, а саме на загартовуванні дітлахів та покращенні їхнього здоров'я.

Слід зауважити, що і табори біля моря, і в горах, і в лісі можуть мати ще й свою тематику: міжнародні заклади, наукові, спортивні, освітні, релігійні, художні тощо. Саме тому можна обрати той, який найбільше сподобається та підходить дітям.

Канікули на дачі чи в бабусі

Влітку дітей часто відвозять за межі міста - на дачу чи до бабусі, якщо є така можливість. Там вони перебуваються подалі від звичного середовища, багато часу можуть проводити на свіжому повітрі, а не сидіти у задушній квартирі, переконані батьки.

У селі зазвичай мало можливостей для так званого культурного відпочинку, зате для активного та пізнавального чимало. Зокрема, можна піти до лісу та провести та з дитиною дослідження: пошукати мурашник чи нору якогось звіра, знайти цікаві рослини для гербарію, ягоди чи гриби. Крім того, у лісі можна зробити цікаву фотосесію.

А ще у бабусі можна дослідити город або взагалі посадити власний. В ігровій формі дітей можна навчити основам такої роботи. Їм буде цікаво порпатися в землі, садити насіння, а коли проросте - поливати його. Можна власноруч зробити опудало, яке відлякуватиме від ділянки шкідників та птахів.

Батьки можуть у саду побудувати з гілля дерев чи непотрібних штор шалаш: у такому чудо-будинку діти можуть проводити багато часу та влаштовувати різні ігри. Це безперечно викличе у них більше радості, ніж ті ж самі заняття, але в будинку, приміром. Розстеліть там покривало: на ньому можна влаштувати дитячий пікнік, грати настільні ігри або лежати та читати книгу.

Канікули в місті

Не всі батьки мають змогу відправити дітлахів, наприклад, на відпочинок, на дачу чи до бабусі в село. Відтак більшу половину канікул вони проведуть у місті. Часто батьки, які працюють, звертаються у такому випадку за допомогою нянь. Ті доглядатимуть за дітьми, а також організовують їхній відпочинок.

"Важливо правильно організувати дозвілля дітей під час канікул. Добре, якщо у них буде режим дня, який стосуватиметься і перегляду телевізора чи користування гаджетами, і прогулянок, і навчання - якщо такому є місце. Вранці та ввечері добре перебувати по кілька годин на свіжому повітрі, поки сонце не таке активне. Півтори-три години (залежно від віку) можна виділити на телевізор чи планшет. Не менше пів години варто читати. Якщо діти влітку займаються репетитором, то на це слід виділити трохи більше години", - розповіла ТСН.ua дитяча психологиня Наталія Носаль.

Літо - гарна нагода відвідати музеї, кінотеатри, виставки, океанаріуми, на які часто не вистачає часу під час навчального року. Тут важливо не переборщити з такими походами. Кількох разів на місяць - цілком достатньо.

Аби більше відпочивати на свіжому повітрі, можна гуляти у парках: влаштовувати поїздки на велосипедах, самокатах чи скейтбордах. Гарно провест час та перевірити власні сили можна у мотузкових парках з їхніми стежками різної складності та перепонами.

У багатьох містах влітку працюють денні табори. У яких діти можуть перебувати кілька годин, або - від ранку аж до самісінького вечора. Вони є різних спрямувань: природничі, ІТ, мовні, художні, спортивні тощо. До таких закладів приймають дітей від шести років. Там можна не тільки гарно провести час в колі однолітків, а й зайнятися цікавою справою, відкрити для себе щось новеньке.

Канікули - гарна нагода зайняти дітей влітку чимось корисним. Як бачимо - тут велике поле для фантазій та можливостей, аби відпочинок дітей став цікавим, активним та запам'ятався надовго.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання