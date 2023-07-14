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Дзідзьо, Пономарьов і Горбунов зробили фото з автором легендарної фрази про "рускій воєнний корабль"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Дзідзьо, Пономарьов і Горбунов зробили фото з автором легендарної фрази про "рускій воєнний корабль"

Олександр Пономарьов, Юрій Горбунов та Дзідзьо / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Артисти зустрілися з прикордонником під час гастролів.

Українські співаки Олександр Пономарьов та Дзідзьо разом з ведучим Юрієм Горбуновим продовжують активно давати благодійні концерти на підтримку наших військових.

На одному з таких виступів артисти зустрілися з українським прикордонником Романом Грибовим, який і є автором легендарної фрази "Рускій воєнний корабль, іді нах*й". Світлиною із звільненим з полону захисником Пономарьов поділився на своїй сторінці в Instagram. На фото зірки усміхнено позували поруч з українським героєм.

"Сьогодні зустріли автора цитати про руський корабль, Романа Грибова ! Наш хлопець", - підписав світлину Пономарьов.

Дзідзьо, Пономарьов і Горбунов з Романом Грибовим / © instagram.com/ponomaryovoleksandr
Дзідзьо, Пономарьов і Горбунов з Романом Грибовим / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Зазначимо, що тривалий час особистість Романа Грибова було невідоме. Ім'я автора цитати, яка стала символом українського супротиву, навмисно приховували поки він був у полоні - адже це було небезпечно для його життя. 

До речі, Пономарьов та Дзідзьо також використали промовисту відповідь прикордонника окупантам у своїй пісні "Горить, палає техніка ворожа...". 

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Дата публікації
Перегляди
3275
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