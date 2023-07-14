Дзидзьо, Пономарев и Горбунов сделали фото с автором легендарной фразы о "русском военном корабле"

Артисты встретились с пограничником во время гастролей.

Украинские певцы Александр Пономарев и Дзидзьо вместе с ведущим Юрием Горбуновым продолжают активно давать благотворительные концерты в поддержку наших военных.

На одном из таких выступлений артисты встретились с украинским пограничником Романом Грибовым, который и является автором легендарной фразы "Русский военный корабль, иди нах*й". Фотографией с освобожденным из плена защитником Пономарев поделился на своей странице в Instagram. На фото звезды улыбаясь позировали рядом с украинским героем.

"Сегодня встретили автора цитаты о русском корабле, Романа Грибова! Наш парень", — подписал фото Пономарев.

Дидзе, Пономарев и Горбунов с Романом Грибовым / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Отметим, что длительное время личность Романа Грибова была неизвестна. Имя автора цитаты, которая стала символом украинского сопротивления, намеренно скрывали, пока он был в плену — ведь это было опасно для его жизни.

Кстати, Пономарев и Дзидзьо также использовали красноречивый ответ пограничника оккупантам в своей песне "Горит, пылает техника враждебная...".

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