Шольц во время пресс-конференции разразился смехом: что его развеселило (видео)

Другие журналисты начали освистывать песню, игравшую во время звонка.

На пресс-конференции канцлера Германии Олафа Шольца у одного из присутствующих в зале журналистов зазвонил мобильный телефон. Заиграла после Jingle Bells. На это Шольц выразил удивление и перестал говорить, в помещении повисла неловкая тишина.

Об этом пишет издание BILD.

Канцлер Германии Олаф Шольц провел обширную пресс-конференцию, во время которой у одного из журналистов зазвонил телефон. Он его не смог перевести в тихий режим, поэтому общение с прессой на время остановилось. По телефону мужчины звучала песня Jingle Bells.

Другие же услышавшие песня журналисты начали ее освистывать. Шольц в свою очередь этого не понял и перестал говорить — в зале повисла тишина.

Через некоторое время канцлер со смехом пошутил, что "это не кибератака".

В то же время, журналисты издания отметили, что таким Шольца еще никогда не видели.

Оказалось, что телефон звонил пожилому фотографу, который не знал, как выключить звук. Его попросили покинуть зал и разобраться с мобильным.

Канцлер Германии Шольц рассмеялся во время пресс-конференции

Напомним, что в Германии растет количество украинских беженцев, которые хотели бы остаться.

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