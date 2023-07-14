Шольц під час пресконференції вибухнув сміхом: що його розвеселило (відео)

Інші журналісти почали освистувати пісню, яка грала під час дзвінка.

Під час пресконференції канцлера Німеччини Олафа Шольца в одного з присутніх у залі журналістів задзвонив мобільний телефон. Заграла після Jingle Bells. На це Шольц висловив подив і припинив говорити, в приміщенні повисла незграбна тиша.

Про це пише видання BILD.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів велику пресконференцію, під час якої в одного з журналістів задзвонив телефон. Він його не зміг перевести у тихий режим, тому спілкування з пресою на деякий час зупинилося. З телефону чоловіка лунала пісня Jingle Bells.

Інші ж журналісти, які почули пісню, почали її освистувати. Шольц зі свого боку цього не зрозумів і припинив говорити - в залі повисла тиша.

Через деякий час канцлер зі сміхом пожартував, що “це не кібератака”.

Водночас журналісти видання зазначили, що таким Шольца ще ніколи не бачили.

Виявилося, що телефон дзвонив у літнього фотографа, який не знав, як вимкнути звук. Його попросили залишити залу та розібратися з мобільним.

Канцлер Німеччини Шольц розсміявся під час пресконференції

Нагадаємо, що в Німеччині зростає кількість українських біженців, які хотіли б залишитися.

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