Ешлі Грем народила двійню

Пологи відбулися у моделі вдома.

Американська plus-size модель Ешлі Грем повідомила радісну новину.

Cьогодні вранці вона народила хлопчиків-двійнят. Про це 34-річна зірка написала у своїх Instagram-stories. Як зазначила модель, пологи відбулися вдома.

instagram.com/ashleygraham

"Джастін і я дуже раді поділитися з вами, що наші хлопчики з'явилися на світ. Вони народилися цього ранку вдома, здоровими та щасливими. Мені потрібен час, щоб відновитися і побути з чоловіком та нашими хлопчиками. Але я, чесно, вже не дочекаюся, щоб вам розповісти більше", — написала Грем.

Зауважимо, Ешлі та її чоловік, фотограф Джастін Ервін вже виховують сина Айзека. 18 січня малюку виповниться два роки.

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