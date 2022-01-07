Эшли Грэм родила двойню

Роды произошли у модели дома.

Американская plus-size модель Эшли Грэм сообщила радостную новость.

Сегодня утром она родила мальчиков-двойняшек. Об этом 34-летняя звезда написала в своих Instagram-stories. Как отметила модель, роды прошли дома.

instagram.com/ashleygraham

"Джастин и я очень рады поделиться с вами, что наши мальчики появились на свет. Они родились в это утро дома, здоровыми и счастливыми. Мне нужно время, чтобы восстановиться и побыть с мужем и нашими мальчиками. Но я, честно, уже не дождусь, чтобы вам рассказать больше", — написала Грэм.

Заметим, Эшли и ее муж, фотограф Джастин Эрвин уже воспитывают сына Айзека. 18 января малышу исполнится два года.

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