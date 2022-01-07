В семье Андрея Джеджулы случилось горе

Умер отец шоумена.

В семье известного шоумена Андрея Джеджулы случилось горе.

Умер отец ведущего – Владимир. О смерти родного человека знаменитость сообщил в своем Instagram. Андрей рассказал, что у папы было слабое сердце, а 13 лет назад ему сделали шунтирование. В марте в 2020 году у мужчины был диагностирован рак мозга. Андрей признался, что скрывал страшный диагноз от отца и других людей. По словам звезды, тогда врачи говорили, что папа Джеджулы не проживет и года. Впрочем, он продержался около двух. Мужчина ушел из жизни в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

"Папа преступил в вечность. В день рождения Иисуса он позвал моего папу! Говорят, что когда люди идут в большие праздники, то они сразу попадают в лоно Творца в его чертоги и обитель! Коронавирус 2021 подкосил тебя, но мы боролись! А сейчас повторная корона и отказ легких, остановка сердца, перезапуск и 13:20. Ранний уход мамы сблизил нас как никогда, хотя у нас всегда были непростые споры, но я любил, люблю и буду любить тебя всем сердцем, как любит тебя и моя сестра Светлана, твои внучки Славик, Деня, Адель, как любит тебя мой племянник Саша (наша опора и невероятная поддержка). Теперь я совсем взрослый, я – сирота, мои мама и папа на небесах! Поцелуй мамочку за меня всех дорогих нам небожителей!" – написал Андрей.

Папа Андрея Джеджулы / instagram.com/djedjula

Также Джеджул рассказал, каким был его отец.

"Резким, твердым, справедливым, правдолюбом, новатором! Ты был заботливым папой и отличным руководителем! Ты всегда учил не сдаваться и все делать вовремя! Никогда не забуду момента, когда в школе старшеклассники устроили на меня в буквальном смысле охоту, а все потому, что тренер по легкой атлетике ставил меня в пример с отличными показателями по бегу, на который ты меня, кстати и отправил, и когда бежать было не куда и помощи ждать не от кого ты появился из не откуда и разобрался со шпаной и вмиг разрушил их школьный авторитет!" – вспомнил ведущий.

Также знаменитость поделился, что отец научил его плавать, подтягиваться, отжиматься и записывал его на всевозможные секции и кружки.

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