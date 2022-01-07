В США скончался кинорежиссер "Нового Голливуда" Питер Богданович

С раннего возраста он увлекся кинематографом.

Американский кинорежиссер Питер Богданович скончался в возрасте 82 лет.

Об этом информирует BBC News.

Богданович умер естественной смертью рано утром в четверг в своем доме в Лос-Анджелесе, сообщила его дочь Антония Богданович, сообщает ABC News.

Питер — сын иммигрантов, которые бежали от нацистов. Его отец, Борислав Богданович, был сербским живописцем и пианистом, а мать, Герма Богданович, происходила из богатой семьи австрийских евреев. Питер был зачат в Европе, но родился уже в США.

Питер Богданович родился 30 июля 1939 года в Кингстоне (штат Нью-Йорк). С раннего возраста он увлекся кинематографом. Будучи подростком, он посещал школу актерского мастерства, а после окончания играл небольшие роли в театре и на телевидении. Заядлый киноман, в юности он смотрел по 400 фильмов в год.

Был одним из режиссёров "Нового Голливуда".

32-летний Богданович был провозглашён критиками "уэллсовским" вундеркиндом после выхода в 1971 году фильма «Последний киносеанс». Картина получила 8 номинаций на "Оскар", включая лучшего режиссера, и выиграла две статуэтки.

Успех "Последнего киносеанса" Богданович развил в популярной комедии "В чём дело, Док?" (1972) с Барброй Стрейзанд и Райаном О’Нилом в главных ролях, — "комедии чудаков". Хотя Питер достиг огромного успеха с "Маской" (1985), продолжение "Последнего киносеанса" — "Техасвилль" (1990) — провалилось в прокате и разочаровало критиков.

Богданович, используя свои энциклопедические знания по истории кинематографа, написал несколько книг, пользовавшихся успехом у критиков.

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