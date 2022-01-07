В Украине центры вакцинации идут на выходные: когда возобновится их работа

В Украине центры вакцинации идут на выходные: когда возобновится их работа

Уже с 8 января они возобновят работу по обычному графику.

7 января центры и пункты вакцинации COVID-19 будут закрыты.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook.

Уже с 8 января они возобновят работу по обычному графику. Контакты и расписание на vaccination.covid19.gov.ua/list или по телефону 0 800 60 20 19.

Напомним, что в Украине вводят бустерную дозу вакцины против коронавируса для всех привитых граждан в возрасте от 18 лет. бустерная доза должна усилить эффективность вакцины и дать лучшую защиту от нового штамма коронавируса Омикрон.

Преимуществом во время бустерной инъекции будет Moderna или Pfizer независимо от того, какой вакциной была сделана ранее прививка. Тем, кто получил первые две прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется также вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.

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Желаемый период введения от 6 до 9 месяцев с даты получения второй прививки против COVID-19.

После введения бустерной дозы можно получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты ее введения. Сгенерировать его можно будет в Действии ориентировочно в конце января 2022 года. К тому времени будет действовать сертификат за предварительную полную вакцинацию.

Напомним, что ранее мы писали о том, как получить дополнительную и бустерную дозу вакцины против коронавируса и какая между ними разница.

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