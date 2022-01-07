У США помер кінорежисер "Нового Голлівуду" Пітер Богданович

З раннього віку він захопився кінематографом.

Американський кінорежисер Пітер Богданович помер у віці 82 років.

Про це повідомляє BBC News.

Богданович помер природною смертю рано-вранці у четвер у своєму будинку в Лос-Анджелесі, повідомила його дочка Антонія Богданович, повідомляє ABC News.

Пітер — син іммігрантів, які тікали від нацистів. Його батько, Борислав Богданович, був сербським живописцем і піаністом, а мати Герма Богданович походила з багатої сім'ї австрійських євреїв. Пітер був зачатий у Європі, але народився вже у США.

Пітер Богданович народився 30 липня 1939 року у Кінгстоні (штат Нью-Йорк). З раннього віку він захопився кінематографом. Бувши підлітком, він відвідував школу акторської майстерності, а після закінчення грав невеликі ролі у театрі та на телебаченні. Затятий кіноман, у юності він дивився по 400 фільмів на рік.

Був одним із режисерів "Нового Голлівуду".

32-річний Богданович був проголошений критиками "веллсовським" вундеркіндом після виходу в 1971 фільму «Останній кіносеанс». Картина отримала 8 номінацій на "Оскар", включаючи найкращого режисера, та виграла дві статуетки.

Успіх "Останнього кіносеансу" Богданович розвинув у популярній комедії "У чому справа, Доку?" (1972) з Барброю Стрейзанд і Райаном О'Нілои в головних ролях, — "комедії диваків". Хоча Пітер досяг величезного успіху з "Маскою" (1985), продовження "Останнього кіносеансу" — "Техасвілль" (1990) — провалилося в прокаті і розчарувало критиків.

Богданович, використовуючи свої енциклопедичні знання з історії кінематографа, написав кілька книг, які мали успіх у критиків.

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