У родині Андрія Джеджули сталося горе

Помер батько шоумена.

У родині відомого шоумена Андрія Джеджули сталося горе.

Помер батько ведучого – Володимир. Про смерть рідної людини знаменитість повідомив у своєму Instagram. Андрій розповів, що у тата було слабке серце, а 13 років тому йому зробили шунтування. У березні 2020 року у чоловіка діагностували рак мозку. Андрій зізнався, що приховував страшний діагноз від батька та інших людей. За словами зірки, тоді лікарі казали, що тато Джеджули не проживе і року. Втім, він протримався майже два. Чоловік пішов з життя внаслідок ускладнень спричинених коронавірусом.

"Тато переступив у вічність. У день народження Ісуса він покликав мого тата! Кажуть, що коли люди йдуть у великі свята, то вони одразу потрапляють у лоно Творця у його чертоги та обитель! Коронавірус 2021-го підкосив тебе, але ми боролися! А зараз повторна корона та відмова легень, зупинка серця, перезапуск та 13:20. Ранній відхід мами зблизив нас як ніколи, хоч у нас завжди були непрості суперечки, але я любив, люблю і любитиму тебе всім серцем, як любить тебе і моя сестра Світлана, твої онуки Славік, Деня, Адель, як любить тебе мій племінник Саша (наша опора та неймовірна підтримка). Тепер я зовсім дорослий, я – сирота, мої мама та тато на небесах! Поцілуй матусю за мене всіх дорогих нам небожителів!" – написав Андрій.

Тато Андрія Джеджули / instagram.com/djedjula

Також Джеджула розповів, яким був його батько.

"Різким, твердим, справедливим, правдолюбом, новатором! Ти був дбайливим татом і чудовим керівником! Ти завжди вчив не здаватись і все робити вчасно! Ніколи не забуду моменту, коли в школі старшокласники влаштували на мене в буквальному сенсі полювання, а все тому, що тренер з легкої атлетики ставив мене в приклад з відмінними показниками з бігу, на який ти мене, до речі, і відправив, і коли бігти було нікуди і допомоги чекати нема від кого, ти з'явився з ні звідки і розібрався зі шпаною і вмить зруйнував їхній шкільний авторитет!" – пригадав ведучий.

Також знаменитість поділився, що саме батько навчив його плавати, підтягуватися, відтискатися та записував його на усілякі секції та гуртки.

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