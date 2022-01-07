Протести в Казахстані: аеропорт Алмати не працюватиме до 9 січня

ЗМІ пишуть, що людей, які мають на руках квитки на літак, розвертають назад.
Через протести у Казахстані аеропорт Алмати не працюватиме орієнтовно до 9 січня.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, про це повідомила пресслужба летовища.
"В залежності від ситуації в місті, дата і час відкриття аеропорту можуть бути змінені.... Ми не можемо наражати на небезпеку життя пасажирів. Зараз ми ще підраховуємо збитки і готуємося до відкриття", - розповіла прессекретар аеропорту Алмати.
Як пише "Sputnik Казахстан", наразі летовище охороняють близько 20 силовиків в бронежилетах. На в'їзді до повітряної гавані стоять бетонні блоки. Нікого не підпускають. Водночас дорогою до аеропорту блокпостів немає. Людей, які мають на руках квитки на літак, розвертають назад.
Нагадаємо, 7 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав силовикам наказ відкривати вогонь на ураження без попередження.
Декілька днів поспіль у Казахстані тривають протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорстокіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку. Від 6 січня до Казахстану від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ) почали прибувати миротворчі сили.
Що відбувається у Казахстані — читайте у матеріалі ТСН.ua.
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