Спіткнулася об миску: у Дніпропетровській області дитина померла через опіки

Поліція вже почала розслідування.
У селі Зоря Васильківського району помер 4-річний хлопчик. Дитина отримала опіки.
Про це пише місцеве видання “Информатор” із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.
За попередньою інформацією, 5 січня дитина через необережність спіткнулася об миску з кропом та обпекла ноги.
За даними видання, 6 січня дитина померла вдома. Відомості про те, що сталося, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань із позначкою "нещасний випадок".
Усі обставини трагедії встановлюються.
Нагадаємо, на Київщині в лікарні померла 8-річна дівчинка. У недбалості батьки звинувачують медиків Березанської лікарні. За їхніми словами, дитині стало зле напередодні Нового року - піднялася температура, а після - виникла блювота і втрата свідомості. Уже в лікарні стан дитини погіршився, втім, до ранку 1 січня жоден лікар, за словами батьків, кваліфікованої допомоги не надавав.
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