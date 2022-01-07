Споткнулся о миску: в Днепропетровской области ребенок умер из-за ожогов

Полиция уже приступила к расследованию.

В селе Заря Васильковского района скончался 4-летний мальчик. Ребенок получил ожоги.

Об этом пишет местное издание "Информатор" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По предварительной информации, 5 января ребенок по неосторожности споткнулся о миску с кипятком и обожег ноги.

По данным издания, 6 января ребенок скончался дома. Сведения о случившемся внесли в Единый реестр досудебных расследований с отметкой "несчастный случай".

Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

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Напомним, в Киевской области в больнице скончалась 8-летняя девочка. В халатности родители обвиняют медиков Березанской больницы. По их словам, ребенку стало плохо накануне Нового года – поднялась температура, а после – возникла рвота и потеря сознания. Уже в больнице состояние ребенка ухудшилось, впрочем, до утра 1 января ни один врач, по словам родителей, квалифицированную помощь не оказывал.