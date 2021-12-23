В Одесской области ребенок бросил баллончик в раскаленную печь: пострадала 14-летняя девочка

В Одесской области ребенок бросил баллончик в раскаленную печь: пострадала 14-летняя девочка

В тот момент, что произошло в комнате, были и другие дети.

В Одесской области в одном из частных домов произошел взрыв. В результате чего пострадала 14-летняя девочка.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

По предварительной информации, взрыв произошел, когда девочка открыла двери печи. В этот момент внутрь ее 9-летний брат бросил аэрозольный баллончик — от высоких температур он взорвался.

“Ще двоє дітей, які перебували з нею у кімнаті, не постраждали. Відомості про подію зареєстровані у встановленому законом порядку, наразі правоохоронці вирішують питання щодо її правової кваліфікації”, — відмітили у Нацполіції області.

Напомним, что 10-летняя девочка умерла от удушья, пытаясь записать видео для TikTok.

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