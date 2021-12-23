Горело и взрывалось: в Одессе вспыхнул торговый павильон

Площадь пожара достигла ста квадратных метров.
Горело и взрывалось под вечер в Одессе. Там загорелся торговый павильон.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 23 декабря.
Официально в киоске торговали игрушками. Но свидетели говорят, к праздникам сюда вроде бы завезли петарды и фейерверки. Начинался пожар, рассказывают, с характерных для взрывов пиротехники хлопков.
Огонь очень быстро перекинулся на соседние киоски, расположенные вплотную друг к другу. Четыре лотка выгорели дотла, еще семь – пострадали частично. Площадь пожара достигла ста квадратных метров. О пострадавших не сообщают, причину возгорания – еще устанавливают.