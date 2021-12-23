В Одесской области столкнулись три фуры: погибли два водителя

Третий водитель не пострадал.
Смертельная авария с участием грузовиков произошла в Одесской области накануне вечером.
Об этом рассказали в ТСН. Ранок 23 декабря.
На трассе Одесса-Вознесенск столкнулись три фуры. По предварительной информации, один из грузовиков выехал на встречную полосу, когда пытался объехать запаркованную на обочине легковушку. Там лоб в лоб столкнулся с другим грузовым автомобилем.
Оба водителя погибли на месте. Впоследствии в разбитые фуры въехала еще одна. Ее водитель не пострадал.
Как сообщалось, под Мариуполем произошла авария на железнодорожном переезде: под тепловоз попала загруженная "Газель". Водитель автомобиля хотел проскочить перед локомотивом, но не успел. Движение поездов было запутано в течение нескольких часов. Известно, что водитель "Газели" не пострадал. Муж отделался испугом.
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