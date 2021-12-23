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В Одесской области столкнулись три фуры: погибли два водителя

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В Одесской области столкнулись три фуры: погибли два водителя

Информатор

Третий водитель не пострадал.

Смертельная авария с участием грузовиков произошла в Одесской области накануне вечером.

Об этом рассказали в ТСН. Ранок  23 декабря.

На трассе Одесса-Вознесенск столкнулись три фуры. По предварительной информации, один из грузовиков выехал на встречную полосу, когда пытался объехать запаркованную на обочине легковушку. Там лоб в лоб столкнулся с другим грузовым автомобилем.

Оба водителя погибли на месте. Впоследствии в разбитые фуры въехала еще одна. Ее водитель не пострадал.

Как сообщалось, под Мариуполем произошла авария на железнодорожном переезде: под тепловоз попала загруженная "Газель". Водитель автомобиля хотел проскочить перед локомотивом, но не успел. Движение поездов было запутано в течение нескольких часов. Известно, что водитель "Газели" не пострадал. Муж отделался испугом.

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