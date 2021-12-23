В Одеській області зіткнулися три фури: загинули двоє водіїв

Третій водій не постраждав.

Смертельна аварія за участі вантажівок сталася в Одеській області напередодні ввечері.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 23 грудня.

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На трасі Одеса-Вознесенськ зіштовхнулися три фури. За попередньою інформацією, один із ваговозів виїхав на зустрічну смугу, коли намагався об'їхати запаркований на узбіччі легковик. Там лобом у лоб зіткнувся з іншим вантажним автомобілем.

Обидва кермувальники загинули на місці. Згодом у потрощені фури в'їхала ще одна. Її кермувальник не постраждав.

Як повідомлялося, під Маріуполем сталася аварія на залізничному переїзді: під тепловоз потрапила завантажена "Газель". Водій автомобіля хотів проскочити перед локомотивом, але не встиг. Рух потягів був заблований упродовж кількох годин. Відомо, що кермувальник "Газелі" не постраждав. Чоловік відбувся переляком.

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