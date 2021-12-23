Горіло й вибухало: в Одесі спалахнув торговельний павільйон

Площа пожежі сягнула ста квадратних метрів.

Горіло й вибухало надвечір в Одесі. Там зайнявся торговельний павільйон.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 23 грудня.

Офіційно в кіоску торгували іграшками. Та свідки кажуть, до свят сюди начебто завезли петарди й фейєрверки. Розпочиналася пожежа, розповідають, з характерних для вибухів піротехніки хлопків.

Вогонь швидко перекинувся на сусідні кіоски, розташовані упритул один до одного. Чотири ятки вигоріли ущент, ще сім – постраждали частково. Площа пожежі сягнула ста квадратних метрів. Про потерпілих не повідомляють, причину займання - ще встановлюють.