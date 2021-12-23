На Одещині дитина кинула балончик у розпечену піч: постраждала 14-річна дівчинка

На Одещині дитина кинула балончик у розпечену піч: постраждала 14-річна дівчинка

У момент, що сталося в кімнаті, були й інші діти.

На Одещині в одному з приватних будинків стався вибух. Внаслідок чого постраждала 14-річна дівчинка.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

За попередньою інформацією, вибух стався, коли дівчинка відчинила двері печі. У цей момент усередину її 9-річний брат кинув аерозольний балончик — від високих температур він вибухнув.

“Ще двоє дітей, які перебували з нею у кімнаті, не постраждали. Відомості про подію зареєстровані у встановленому законом порядку, наразі правоохоронці вирішують питання щодо її правової кваліфікації”, — відмітили у Нацполіції області.

Нагадаємо, що 10-річна дівчинка померла від задухи, намагаючись записати відео для TikTok.

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