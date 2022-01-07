Протесты в Казахстане: аэропорт Алматы не будет работать до 9 января

Протесты в Казахстане: аэропорт Алматы не будет работать до 9 января

СМИ пишут, что людей, имеющих на руках билеты на самолет, разворачивают обратно.

Из-за протестов в Казахстане аэропорт Алматы не будет работать ориентировочно до 9 января.

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Как сообщают местные СМИ, об этом сообщила пресс-служба аэродрома.

"В зависимости от ситуации в городе, дата и время открытия аэропорта могут быть изменены.... Мы не можем подвергать опасности жизни пассажиров. Сейчас мы еще подсчитываем убытки и готовимся к открытию", — рассказала пресс-секретарь аэропорта Алматы.

Как пишет "Sputnik Казахстан", в настоящее время аэропорт охраняют около 20 силовиков в бронежилетах. На въезде в воздушную гавань стоят бетонные блоки. Никого не подпускают. В то же время по дороге в аэропорт блокпостов нет. Людей, имеющих на руках билеты на самолет, разворачивают обратно.

Напомним, 7 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.

Несколько дней подряд в Казахстане продолжаются протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке. С 6 января в Казахстан от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ) стали прибывать миротворческие силы.

Что происходит в Казахстане – читайте в материале ТСН.ua.

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