Надія Мейхер топлес спокусливо вигнулася на тлі неба

Зірка поділилася гарячим кадром.

Українська співачка та акторка Надія Мейхер продовжує й далі публікувати пікантні світлини зі свого нещодавнього фотосету.

Та цього разу артистка вирішила не на жарт розбурхати уяву своїх шанувальників.

Вона показала світлину, на якій позувала топлес в полі. На пікантному знімку, яким Надія поділилася у сторіс на сторінці в Instagram, знаменитість спокусливо вигнулась на тлі неба. Пікантні місця зірка приховала. Однак все одна видно, що співачка має пишні форми та сексуальні вигини ключиці.

Надія Мейхер / instagram.com/nadyameiher

"Закохана у життя", - додала Мейхер.

І, дійсно, видно, як Надія насолоджується сонячними проміннями, які падають на її тіло, та навколишньою природою, що довкола неї.

Нагадаємо, нещодавно Надія Мейхер в обтислому топі з глибоким декольте показала пишні груди. Тоді артистка також позувала в полі на тлі неба.

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