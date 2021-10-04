Надежда Мейхер топлес соблазнительно изогнулась на фоне неба

Звезда поделилась горячим кадром.
Украинская певица и актриса Надежда Мейхер продолжает и дальше публиковать пикантные фотографии из своего недавнего фотосета.
Но на этот раз артистка решила не на шутку взбудоражить воображение своих поклонников.
Она показала фотографию, на которой позировала топлес в поле. На пикантном снимке, которым Надежда поделилась в сторис на странице в Instagram, знаменитость соблазнительно выгнулась на фоне неба. Пикантные места звезда спрятала. Однако все одна видно, что у певицы пышные формы и сексуальные изгибы ключицы.
"Влюбленная в жизнь", — добавила Мейхер.
И, действительно, видно, как Надежда наслаждается солнечными лучами, которые падают на ее тело, и окружающей природой, что вокруг нее.
Напомним, недавно Надежда Мейхер в обтягивающем топе с глубоким декольте показала пышную грудь. Тогда артистка также позировала в поле на фоне неба.