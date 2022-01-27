Роман Сасанчин похрестив маленьку доньку

Пара показала, як відбулося таїнство.

У родині українського співака Романа Сасанчина сьогодні свято.

Так, 19-річний переможець шоу "Голос. Діти" та "Голос країни" і його дружина Іванна похрестили донечку.

Таїнство Хрещення Елізабет, якій днями виповниться місяць, відбулося 27 січня.

instagram.com/annavi_i

Хрещеними батьками закохані обрали дві пари друзів.

instagram.com/annavi_i

Відповідні фото з'явилися в Instagram-stories 24-річної блогерки-матусі.

instagram.com/annavi_i

Не оминули важливої події і батьки Сасанчина.

instagram.com/annavi_i

Після хрещення подружжя запросило гостей до ресторану. Крім накритого столу у приміщенні поставили фотозону. Її прикрасили написом "Хрестини Елізабет", крилами ангела та повітряними кульками.

instagram.com/annavi_i

Цікаво, що до таїнства Іванна ретельно підготувалася. Зокрема, вона наростила довге волосся.

instagram.com/annavi_i

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