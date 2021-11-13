Сергій Бабкін шокував відео, як стоїть на цвяхах

Артист похизувався своїм захопленням.

Український музикант Сергій Бабкін давно займається різними духовними практиками.

Зокрема, артист раніше показував, як виконує різні складні асани з йоги разом з його дружиною – Сніжаною. Втім, цього разу він вирішив похизуватися іншим своїм захопленням. Так, у сторіз на своїй сторінці в Instagram виконавець показав короткий ролик, як стоїть на цвяхах.

Сергій Бабкін стоїть на цвяхах / instagram.com/babkin_official

До слова, на відео, яке було зняте вдома, усміхнений Сергій спокійно позує перед камерою на двох дерев’яних дощечках. До речі, поруч з татом бігав маленький син.

Пізніше Сергій показав, який вигляд мають його стопи після такого заняття. Зокрема, на них видні лише сліди від цвяхів.

Сергій Бабкін стоїть на цвяхах / instagram.com/babkin_official

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