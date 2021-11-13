Сергей Бабкин шокировал видео, как стоит на гвоздях

Артист похвастался своим увлечением.

Украинский музыкант Сергей Бабкин давно занимается разными духовными практиками.

В частности, артист ранее показывал, как выполняет разные сложные асаны с йоги вместе с его женой – Снежаной. Впрочем, на этот раз он решил похвастаться другим своим увлечением. В сториз на своей странице в Instagram исполнитель показал короткий ролик, как стоит на гвоздях.

Сергей Бабкин стоит на гвоздях / instagram.com/babkin_official

К слову, на видео, снятое дома, улыбающийся Сергей спокойно позирует перед камерой на двух деревянных дощечках. Кстати, рядом с папой бегал маленький сын.

Позже Сергей показал, как выглядят его стопы после такого занятия. В частности, на них видны только следы гвоздей.

Сергей Бабкин стоит на гвоздях / instagram.com/babkin_official

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