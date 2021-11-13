У Луцьку жінка виходить з квартири через вікно, бо боїться сатани (відео)

Жінка принципово не користується кодовим замком.
У Луцьку на проспекті Відродження мешкає жінка, яка виходить із своєї квартири через вікно, бо боїться сатани.
Про це повідомляє konkurent.ua.
Так, у під'їзді, де живе жінка, встановили кодовий замок, проте жителька Луцька ним принципово не користується, оскільки переконана, що "він від сатани".
Через це жінка не користується вхідними дверима та щодня змушена виходити із своєї квартири через вікно за допомогою драбини, яку вона потім ховає у підвалі.
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