Ніколи не зустрічались в реальному житті: пара під час карантину одружилась через Zoom

Ніколи не зустрічались в реальному житті: пара під час карантину одружилась через Zoom

Дівчина каже, що коли послаблять карантин, то пара зустрінеться та відсвяткує разом.

26-річна громадянка Великої Британії Айзе та 24-річний громадянин США Даррін ніколи не бачились в реальному житті, проте одружились через Zoom.

Також читайте Колишня Позитива вперше розповіла про початок їхніх стосунків, освідчення та розкішне весілля

Про це пише thesun.co.uk

Пара познайомилась у Facebook під час локдауну в 2020 році. Вони тривалий час спілкувались через відеозв'язок та закохались. Айзе розповідає, що вони засинали разом, спілкуючись онлайн. А у неї є іграшка, яка схожа на чоловіка, щоб вони могли бути разом.

thesun.co.uk

Вони стали парою в листопаді минулого року, а в травні Даррін запропонував дівчині провести "особливий вечір побачень", під час якого він зробив пропозицію.

"Коли він відповів на дзвінок, він виглядав таким нервовим, що було на нього не схоже, але незабаром я зрозуміла, чому, коли він став на одне коліно і попросив мене вийти за нього заміж", - каже Айзе.

Перед тим, як освідчитись дівчині, чоловік попросив дозволу в її батька.

Через карантинні обмеження пара одружилась через Zoom. У них була законна церемонія, проведена у штаті Юта.

Дівчина додає, що коли послаблять карантин, то пара зустрінеться та відсвяткує разом.

Читайте також:

Чому Олена Світоліна обрала Швейцарію для весілля

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання