У Китаї бабуся з блискавичною реакцією врятувала онука від травми (відео)

У Китаї бабуся з блискавичною реакцією врятувала онука від травми (відео)

Хлопчик ледь не полетів донизу головою.

У китайському місті Чанчунь блискавична реакція бабусі допомогла врятувати дитину, яка випала з рук няні.

Про це пише Daily Mail.

Інцидент потрапив на відео з камери спостереження. На записі видно, як хлопчик викручується на руках у няньки. Жінка не змогла його утримати, і він почав падати.

На допомогу кинулась бабуся. Вона миттєво спіймала дитину в повітрі, перш ніж вона приземлилася на підлогу донизу головою.

Батько дитини згодом розповів, що хлопчик був емоційно приголомшений, але завдяки бабусі не отримав фізичних травм.

Нагадаємо, житель в'єтнамської провінції Шокчанг врятував у дворі дитину від королівської кобри.

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