У Китаї бабуся з блискавичною реакцією врятувала онука від травми (відео)

Хлопчик ледь не полетів донизу головою.
У китайському місті Чанчунь блискавична реакція бабусі допомогла врятувати дитину, яка випала з рук няні.
Про це пише Daily Mail.
Інцидент потрапив на відео з камери спостереження. На записі видно, як хлопчик викручується на руках у няньки. Жінка не змогла його утримати, і він почав падати.
На допомогу кинулась бабуся. Вона миттєво спіймала дитину в повітрі, перш ніж вона приземлилася на підлогу донизу головою.
Батько дитини згодом розповів, що хлопчик був емоційно приголомшений, але завдяки бабусі не отримав фізичних травм.
Нагадаємо, житель в'єтнамської провінції Шокчанг врятував у дворі дитину від королівської кобри.
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