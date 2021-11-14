"Домашній арешт" для невакцинованих: Європа вводить нові карантинні обмеження

Такі заходи до вподоби далеко не всім європейцям. Подекуди антивакцинатори влаштували масштабні мітинги, як от у Гаазі.

Європа знову опинилася на межі локдауну. Проте масовий домашній арешт тепер загрожує тільки для невакцинованих.

Про це йдеться 14 листопада у сюжеті ТСН.Тиждень.

У Нідерландах невакцинованим від коронавірусу заборонили вхід до магазинів, ресторанів та кафе, індустрії розваг та секс-послуг. Це вивело на вулиці Гааги кілька сотень протестувальників: з фаєрами, димовими шашками та сутичками з поліцією. Демонстрантів звинуватили у порушенні нових карантинних правил. Щоб розігнати розгніваних антивакцинаторів копи застосували навіть водомети.

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Тим часом сувору естафету перейняли в Австрії. Вийти за поріг без сертифікату про щеплення можна буде лише на короткий проміжок часу, наприклад, за продуктами чи до лікаря.

Данія повертає вимогу показувати ковід-сертифікати під час входу до будь-якого закладу, і навіть на роботу. Греція збирається обмежити кількість покупців у продуктових крамницях. На одного відвідувача має бути не менше 9 метрів простору.

Решта сусідів по Євросоюзу, схоже, уважно приглядаються до їхніх перших кроків і вичікують.

Ну а в Латвії, борючись із вірусом, узялися за своїх народних обранців — майже так, як трапилося цього тижня з українськими нардепами. Тобто без ковід-сертифікату чи негативного ПЛР-тесту до парламенту нардепів не пускають.

Локдаун для невакцинованих вводять у країнах ЄС через загострення пандемії

Раніше у ВООЗ назвали умову закінчення пандемії коронавірусу.

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