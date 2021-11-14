"Домашний арест" для невакцинированных: Европа вводит новые карантинные ограничения

Такие мероприятия нравятся далеко не всем европейцам. Кое-где антивакцинаторы устроили масштабные митинги, как, например, в Гааге.

Европа снова оказалась на грани локдауна. Однако массовый домашний арест теперь грозит только для невакцинированных.

Об этом говорится 14 ноября в сюжете ТСН.Тыждень.

В Нидерландах невакцинированным от коронавируса запретили вход в магазины, рестораны и кафе, индустрии развлечений и секс-услуг. Это вывело на улицы Гааги несколько сотен протестующих: с файерами, дымовыми шашками и столкновениями с полицией. Демонстрантов обвинили в нарушении новых карантинных правил. Чтобы разогнать разгневанных антивакцинаторов, копы применили даже водометы.

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Тем временем суровую эстафету переняли в Австрии. Выйти за порог без сертификата о прививках можно будет только на короткий промежуток времени, например, по продукты или к врачу.

Дания возвращает требование показывать ковид-сертификаты при входе в любое заведение, а также на работу. Греция собирается ограничить количество покупателей в продуктовых магазинах. На одного посетителя должно быть не менее 9 метров пространства.

Остальные соседи по Евросоюзу, похоже, внимательно присматриваются к их первым шагам и выжидают.

Ну а в Латвии, борясь с вирусом, взялись за своих народных избранников почти так, как случилось на этой неделе с украинскими нардепами. То есть без ковид-сертификата или отрицательного ПЦР-теста в парламент нардепов не пускают.

Локдаун для невакцинированных вводят в странах ЕС из-за обострения пандемии

Ранее в ВОЗ назвали условие окончания пандемии коронавируса.

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