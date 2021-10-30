У США матір трьох дітей, покинутих у будинку з тілом убитого 8-річного брата, дала інтерв'ю

У США матір трьох дітей, покинутих у будинку з тілом убитого 8-річного брата, дала інтерв'ю

Причиною смерті хлопчика стало "вбивство з множинними тілесними ушкодженнями". У злочині підозрюють бойфренда його мами.

Мати трьох дітей, які жили з рештками свого загиблого брата в будинку в Г'юстоні, що в американському штаті Техас, стверджує, що навідувала їх кожні два тижні й нібито не знала про смерть 8-річного сина.

Відповідну заяву вона озвучила в інтерв'ю з в'язниці для KHOU, повідомляє CNN.

35-річна Глорія Ю. Вільямс заявляє, що їй дуже шкода. Жінка також наполягає на своїй непричетності до злочину, однак слідчі вважають інакше.

Згідно з оновленими даними Інституту судової медицини округу Гарріс, причиною смерті дитини стало "вбивство з множинними тілесними ушкодженнями". Вважається, що 8-річний хлопчик загинув приблизно на День Подяки.

У судовому позові стверджується, що Вільямс намагалася "змінити, знищити та приховати (…) людський труп". Американку звинувачують у заподіянні дитині тілесних ушкодження, бездіяльності, що призвела до таких ушкоджень, а також фальсифікації доказів, пов'язаних із трупом людини. Сума застави за цими звинуваченнями становить 900 тисяч доларів.

Тим часом бойфрендові жінки Браяну У. Колтеру висунули звинувачення у вбивстві 8-річної дитини. Слідчі вважають, що 31-річний чоловік скоїв "тяжкий злочин, пов'язаний із умисним, свідомим та необачним заподіянням тілесних ушкоджень дитині", вдаривши хлопчика рукою та ногою і призвівши до смерті неповнолітнього.

Підсудний може вийти під заставу в мільйон доларів. Йому забороняється спілкування з Вільямс і будь-ким молодше 17 років. Поки невідомо, чи має Колтер адвоката.

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Як повідомлялося, поліція виявила дітей 7, 9 і 15 років із тілом їхнього 8-річного брата в неділю, 24 жовтня. До правоохоронців з міста Г'юстон в окрузі Гарріс надійшов дзвінок від 15-річного хлопця, який розповів, що його брат помер приблизно рік тому.

Після обстеження дітей лікарі зауважили, що ті недоїдають. Окрім того, у 7-річної дитини виявили переломи обличчя. У зв'язку із цим техаський Департамент у справах сім'ї вимагає термінової опіки над неповнолітніми.

Сусіди розповіли, що допомагали 15-річному хлопцеві їжею, однак ніколи не знали, що у нього є брати. Місцевий житель Тревор Томпсон каже, що познайомився з підлітком, коли той попросив зарядити його телефон.

За словами чоловіка, хлопець завжди відмовлявся від домашньої їжі та просив лише те, що можна купити в магазині.

Інша сусідка Еріка Чапман додала, що кілька разів бачила матір хлопців. "Його мама під'їжджала і паркувалася, а він збігав, хапав локшину, напої та чіпси, а потім тікав назад, - згадала жінка і додала: - Він не їв нічого з того, що ви приготували".

Як з'ясувалося, матір хлопців жила всього в 15 хвилинах від будинку, в якому виявили тіло дитини. Одна з сусідок розповіла, що неодноразово бачила жінку з її бойфрендом, однак жодного разу не зустрічала нікого з дітей.

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