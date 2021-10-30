В США мать троих детей, брошенных в доме с телом убитого 8-летнего брата, дала интервью

Причиной смерти мальчика стало "убийство с множественными телесными повреждениями". В преступлении подозревают бойфренда его матери.

Мать троих детей, живших с останками своего погибшего брата в доме в Хьюстоне в американском штате Техас, утверждает, что посещала их каждые две недели и якобы не знала о смерти 8-летнего сына.

Соответствующее заявление она озвучила в интервью из тюрьмы для KHOU, сообщает CNN.

35-летняя Глория Ю. Уильямс заявляет, что ей очень жаль. Женщина также настаивает на своей непричастности к преступлению, но следователи считают иначе.

Согласно обновленным данным Института судебной медицины округа Харрис, причиной смерти ребенка стало "убийство с множественными телесными повреждениями". Считается, что 8-летний мальчик погиб примерно в День Благодарения.

В судебном иске утверждается, что Уильямс пыталась "изменить, уничтожить и скрыть (…) человеческий труп". Американку обвиняют в причинении ребенку телесных повреждений, бездействии, повлекшем такие повреждения, а также фальсификации доказательств, связанных с трупом человека. Сумма залога по этим обвинениям составляет 900 тысяч долларов.

Тем временем бойфренду женщины Брайану У. Колтеру выдвинули обвинения в убийстве 8-летнего ребенка. Следователи считают, что 31-летний мужчина совершил "тяжкое преступление, связанное с умышленным, сознательным и опрометчивым причинением телесных повреждений ребенку", ударив мальчика рукой и ногой и приведя к смерти несовершеннолетнего.

Подсудимый может выйти под залог в миллион долларов. Ему запрещается общение с Уильямс и кем-либо моложе 17 лет. Пока неизвестно, есть ли у Колтера адвокат.

facebook.com

Как сообщалось, полиция обнаружила детей 7, 9 и 15 лет с телом их 8-летнего брата в воскресенье, 24 октября. В полицию из города Хьюстон в округе Харрис поступил звонок от 15-летнего парня, который рассказал, что его брат умер примерно год назад.

После обследования детей врачи заметили, что те недоедают. Кроме того, у 7-летнего ребенка обнаружили переломы лица. В связи с этим техасский Департамент по делам семьи требует срочной опеки над несовершеннолетними.

Соседи рассказали, что помогали 15-летнему парню едой, однако никогда не знали, что у него есть братья. Местный житель Тревор Томпсон говорит, что познакомился с подростком, когда тот попросил зарядить телефон.

По словам мужчины, парень всегда отказывался от домашней еды и просил только то, что можно купить в магазине.

Другая соседка Эрика Чапман добавила, что несколько раз видела мать ребят. "Его мама подъезжала и парковалась, а он сбегал, хватал лапшу, напитки и чипсы, а потом убегал назад, — вспомнила женщина и добавила: — Он не ел ничего из того, что вы приготовили".

Как выяснилось, мать ребят жила всего в 15 минутах от дома, где обнаружили тело ребенка. Одна из соседок рассказала, что не раз видела женщину с ее бойфрендом, однако ни разу не встречала никого из детей.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку