Відома українська акторка після скандального розлучення з чоловіком-нардепом розсекретила новий роман

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

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Відома українська акторка Анна Саліванчук, яка 2023 року розлучилась із чоловіком-нардепом, розсекретила новий роман.

Артистка у розмові з Олександром Преподобним чесно зізналась, що після розриву з колишнім тривалий час була самотньою. Проте через три з половиною роки після розлучення знаменитість наважилась знову відкрити своє серце. Акторка чесно говорить, що зараз перебуває в стосунках, які лише зароджуються.

«Так (я в стосунках — прим. ред.). В мене не було 3,5 років стосунків. Тільки зараз в мене щось схоже на стосунки», — чесно зізналась знаменитість.

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Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Більше подробиць Анна Саліванчук розкривати не стала. Тож, невідомо, з ким саме артистка перебуває в стосунках та скільки вони вже тривають.

Зазначимо, Анна Саліванчук від 2015 року до 2023-го прожила в шлюбі з нардепом Олександром Божковим. Розлучення, вочевидь, було скандальним, адже пара не змогла зберегти теплі стосунки. Ба більше, раніше акторка жалілась, що колишній чоловік уникає їхніх спільних синів Гліба та Микиту. Він не допомагає дітям фінансово, не підтримує з ними спілкування та взагалі не цікавиться їхнім життям.

Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук повідомила про серйозну операцію 71-річного тата. До цього рідну людину артистки терміново госпіталізували до лікарні.

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