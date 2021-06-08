Віра Брежнєва захопила молодим виглядом 69-річної мами

Мама зірки святкує день народження.

Співачка Віра Брежнєва показала свою маму.

Так, рідна людина зірки 8 червня святкує день народження. Тамарі Галушці виповнюється 69 років. З цієї нагоди екссолістка "ВІА Гри" опублікувала фото іменинниці в Instagram та зворушливо її привітала. На знімку жінка постала у білій сорочці та фісташкових штанах і захопила молодим виглядом.

instagram.com/ververa

"Улюблена мама, ідеальна бабуся, найкраща подруга, помічниця, підтримка і опора! Сьогодні 69. Святкуємо і радіємо всієї нашої великою сім'єю! Нам дуже пощастило бути дітьми і внуками такої жінки", – поділилася виконавиця.

У коментарях ошелешені фани засипали маму Віри компліментами.

Неймовірна матуся

Красива, стильна і дотепна мамуля!

Мама розкішна

Молодець матуся, вогонь!

Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва показала, як з сестрою Меладзе відсвяткувала його 58-річчя на яхті. Зірка поділилася рідкісними родинними фото.

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