Віра Брежнєва захопила молодим виглядом 69-річної мами

Мама зірки святкує день народження.
Співачка Віра Брежнєва показала свою маму.
Так, рідна людина зірки 8 червня святкує день народження. Тамарі Галушці виповнюється 69 років. З цієї нагоди екссолістка "ВІА Гри" опублікувала фото іменинниці в Instagram та зворушливо її привітала. На знімку жінка постала у білій сорочці та фісташкових штанах і захопила молодим виглядом.
"Улюблена мама, ідеальна бабуся, найкраща подруга, помічниця, підтримка і опора! Сьогодні 69. Святкуємо і радіємо всієї нашої великою сім'єю! Нам дуже пощастило бути дітьми і внуками такої жінки", – поділилася виконавиця.
У коментарях ошелешені фани засипали маму Віри компліментами.
- Неймовірна матуся
- Красива, стильна і дотепна мамуля!
- Мама розкішна
- Молодець матуся, вогонь!
Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва показала, як з сестрою Меладзе відсвяткувала його 58-річчя на яхті. Зірка поділилася рідкісними родинними фото.