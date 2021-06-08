Вера Брежнева ошеломила молодым видом 69-летней мамы

Мама звезды празднует день рождения.

Певица Вера Брежнева показала свою маму.

Так, родной человек звезды 8 июня празднует день рождения. Тамаре Галушке исполняется 69 лет. По этому случаю экс-солистка "ВИА Гры" опубликовала фото именинницы в Instagram и трогательно ее поздравила. На снимке женщина встала в белой рубашке и фисташковых брюках и ошеломила молодым видом.

instagram.com/ververa

"Любимая мама, идеальная бабушка, лучшая подруга, помощница, поддержка и опора! Сегодня 69. Празднуем и радуемся всей нашей большой семьей! Нам очень повезло быть детьми и внуками такой женщины", — поделилась исполнительница.

В комментариях ошарашенные фаны засыпали маму Веры комплиментами.

Невероятная мама

Красивая, стильная и остроумная мамуля!

Мама роскошная

Молодец мама, огонь!

Напомним, ранее Вера Брежнева показала, как с сестрой Меладзе отпраздновала его 58-летие на яхте. Звезда поделилась редкими семейными фото.

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