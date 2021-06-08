Вера Брежнева ошеломила молодым видом 69-летней мамы

Мама звезды празднует день рождения.
Певица Вера Брежнева показала свою маму.
Так, родной человек звезды 8 июня празднует день рождения. Тамаре Галушке исполняется 69 лет. По этому случаю экс-солистка "ВИА Гры" опубликовала фото именинницы в Instagram и трогательно ее поздравила. На снимке женщина встала в белой рубашке и фисташковых брюках и ошеломила молодым видом.
"Любимая мама, идеальная бабушка, лучшая подруга, помощница, поддержка и опора! Сегодня 69. Празднуем и радуемся всей нашей большой семьей! Нам очень повезло быть детьми и внуками такой женщины", — поделилась исполнительница.
В комментариях ошарашенные фаны засыпали маму Веры комплиментами.
- Невероятная мама
- Красивая, стильная и остроумная мамуля!
- Мама роскошная
- Молодец мама, огонь!
Напомним, ранее Вера Брежнева показала, как с сестрой Меладзе отпраздновала его 58-летие на яхте. Звезда поделилась редкими семейными фото.