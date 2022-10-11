Акордбанк перерахував 7-значну суму на придбання дронів-камікадзе

Представники банку повідомили, що перерахували фонду 7-значну суму.

«Залякати українців ніколи не вдасться. Підтримуємо Збройні Сили України та волонтерський рух для посилення боротьби проти росії – країни-окупанта, країни-терориста», — підкреслив Олексій Руднєв, Голова Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Акордбанк регулярно надає допомогу ЗСУ. Всього за період повномасштабного вторгнення банк передав збройним силам 120 броньованих і багатоцільових автомобілів, а також планшети, дрони, генератори, активні навушники та інше необхідне обладнання для підвищення ефективності боротьби з російськими окупантами.