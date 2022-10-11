Наступ ЗСУ на Херсонщині: Гуменюк розповіла про ситуацію

Збройні сили України продовжують контрнаступ на Херсонському напрямку. Ситуація під контролем українських захисників.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця об'єднаного координаційного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За її слвами, росіяни змінюють свої межі оборони. Зокрема, окопуючись глибше. Втім, це жодним чином не впливає на швидкість просування ЗСУ.

"Ми продовжуємо вивільняти території, продовжуємо відтісняти ворога в Херсонській області, де він змінює свої рубежі оборони на більш глибокі - ті, що облаштовувалися всі ці сім місяців за допомогою залізобетонних конструкцій. Тому може здаватися, що наше просування уповільнилося, але воно просто правильно розраховане", - розповіла вона.

За словами Гуменюк, окупанти вивозять з Херсонщини свої родини. У ворога залишається все менше шансів на підтягування резервів.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Українська армія від початку жовтня звільнили 29 населених пунктів на Херсонщині. Важливим для Збройних сил стало звільнення Давидового Броду, де окупанти мали доволі міцні позиції.

Збройні сили України звільнили 1170 квадратних кілометрів територій України у Херсонській області.

У російських військових на правому березі Дніпра закінчуються запаси. За словами радника Офісу президента України Олексія Арестовича, перед окупантами маячить перспектива розгрому. Ба більше - елітним військам Путіна кінець.

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