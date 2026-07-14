Без тіньового ринку сигарет Philip Morris могла б збільшити податкові надходження до бюджету на 25–28 млрд грн

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За словами Кальнооченка, з 2022 року «Філіп Морріс Україна» сплатила до бюджету більше 212 млрд грн. Ця сума є однією з найвищих серед українського бізнесу.

«Це реальний внесок нашого бізнесу у фінансування оборони, соціальної сфери та відновлення економіки. Проте ця сума могла би бути більшою мінімум на 25-28 млрд грн, якби країна змогла подолати проблему нелегальної торгівлі тютюном. Натомість ринок нелегальних сигарет щокварталу лише зростає», - наголосив він.

За перше півріччя 2026 року компанія сплатила 31.7 млрд грн податків. Це на 10% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Основну частину відрахувань становлять акцизний податок – 24 млрд грн, і податок на додану вартість (ПДВ) – 7.1млрд грн.

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За словами Кальнооченка збільшення суми податків стало можливим завдяки зростанню ставок акцизу на тютюнові вироби. Це при тому, що обсяги ринку впали, а фабрика та склади компанії з початку повномасштабного вторгнення зазнали кількох атак.

Згідно із даними дослідницької компанії Kantar Ukraine у квітні 2026 року обсяг нелегального ринку тютюну зріс і складає 19,8%. Такі обсяги нелегальної продукції призводять до річних втрат державного бюджету у рекордні 33,3 млрд через несплату податків.

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