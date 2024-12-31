ДТЕК імпортує газ для енергобезпеки України

Європейський трейдинговий підзроділ ДТЕК – D.Trading здійснив продаж імпортованого природного газу державній компанії "Нафтогаз України" на «Українській енергетичній біржі» (УЕБ) для підсилення енергетичної безпеки України.

Про це йдеться в повідомленні D.Trading.

Зазначається, що імпорт потрібен для стабільного газопостачання на випадок можливих криз, зокрема після припинення транзиту газу територією України.

Постачання газу заплановане на січень 2025 року. Водночас у перспективі можливі додаткові імпортні поставки.

«Ця угода – важливий внесок у стабільне проходження опалювального сезону. Разом із доставкою зрідженого газу із США, постачання імпортованого газу – це ще один крок у нашій спільній роботі над зміцненням енергетичної незалежності України», - сказав генеральний директор D.Trading Дмитро Сахарук.

Нагадаємо, минулого тижня ДТЕК Ріната Ахметова отримав першу партію скрапленого газу зі США.