Гетманцев назвав компанії, які у війну платять податки наперед

Серед них – АТБ, Філіп Морріс і Хортиця.

Голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму телеграм-каналі назвав найбільші компанії і бренди, які, незважаючи на війну, продовжують платити податки наперед в український держбюджет.

"Дуже вдячний компаніям, які у війну, незважаючи ні на що платять податки наперед. Зазначу окремі бренди: Хортиця, Баядера, Філіп Моріс, АТБ, Новус", – перерахував найбільш сумлінних платників податків Данило Гетманцев.

Водночас, за словами голови податкового комітету парламенту, серед платників податків є і негативні приклади.

"Деякі підприємці використовують війну, як причину не платити податки армії навіть за мирні періоди. Ймовірно, панове вважають, що їхній бізнес матиме сенс і перспективу при негативному розвитку подій. Про них пізніше. Дам час до Великодня одуматися", – анонсував "чорні списки" податкових боржників голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.