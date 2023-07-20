Китай хоче збільшити імпорт з України

Китай хоче розширити імпорт з України, а також нарощувати торговельно-економічну співпрацю.

Про цеп йдеться у заяві Міністерства комерції КНР, інформує Ліга.

Лін Цзі та заступник міністра економіки України Тарас Качка провели засідання підкомісії з торгівлі китайсько-української міжурядової комісії.

Заступник міністра комерції КНР Лінг Цзі заявив, що Пекін має намір налагодити спрощення торгівлі між країнами. За його словами, КНР готова постійно розширювати простір для торговельного та інвестиційного співробітництва.

Повідомляється, що у Пекіні хочуть сприяти розвитку стратегічного партнерства між КНР та Україною.

Обсяг імпорту до КНР у 2022 році склав 4,36 млрд доларів, згідно з базою даних ООН COMTRADE, яка відстежує дані з міжнародної торгівлі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що шістдесят тисяч тонн зерна, яке російські агресори знищили ракетним ударом у порту Чорноморська в Одеській області, призначалися для відправлення до Китаю.

Крім того, ми раніше інформували, що голова Секретної розвідувальної служби Великої Британії (МІ6) Річард Мур заявив, що Китай та лідер країни Сі Цзіньпін "абсолютно причетні" до російського військового вторгнення до України.

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