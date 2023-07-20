Китай хочет увеличить импорт из Украины

Китай намерен расширить импорт из Украины, а также наращивать торгово-экономическое сотрудничество.

О цепи говорится в заявлении Министерства коммерции КНР, информирует Лига.

Лин Цзи и замминистра экономики Украины Тарас Качка провели заседание подкомиссии по торговле китайско-украинской межправительственной комиссии.

Замминистра коммерции КНР Линг Цзи заявил, что Пекин намерен наладить упрощение торговли между странами. По его словам, КНР готова постоянно расширять пространство торгового и инвестиционного сотрудничества.

Сообщается, что в Пекине хотят способствовать развитию стратегического партнерства между КНР и Украиной.

Объем импорта в КНР в 2022 году составил 4,36 млрд долларов, согласно базе данных ООН COMTRADE, отслеживающей данные по международной торговле.

Напомним, ранее сообщалось, что шестьдесят тысяч тонн зерна, которое российские агрессоры уничтожили ракетным ударом в порту Черноморска в Одесской области, предназначались для отправки в Китай.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава Секретной разведывательной службы Великобритании (МИ6) Ричард Мур заявил, что Китай и лидер страны Си Цзиньпин "совершенно причастны" к российскому военному вторжению в Украину.

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