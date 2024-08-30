Maestro Hotel Management: гостинність від серця

Руйнування старих стандартів і створення унікального — рушійна сила прогресу. Сучасні тренди швидко втрачають актуальність, і здивувати людей стає дедалі складніше. Майже кожен бізнес стикається з цими викликами, шукаючи найкращі рішення. Вихід? Креативна команда, здатна перетворювати класику на мистецтво.

Maestro Hotel Management — провідна компанія з управління готелями й ресторанами преміум-класу, що вже багато років демонструє найвищі результати, створюючи не просто комфорт, а справжнє мистецтво гостинності світового рівня. Про свої принципи та успіхи розповідає CEO компанії Едуард Режинський.

"Наш слоган — «Гостинність від серця». Це філософія, яка глибоко укорінена в нашій команді й відображається в кожному об’єкті під нашим управлінням", — зазначає Режинський. "Коли я створював цю компанію, моя мета полягала в тому, щоб стати взірцем сервісу та гостинності, постійно вдосконалюючись. Ми прагнемо створювати унікальні враження, які залишаються в пам’яті надовго. Це більше, ніж просто високий стандарт — ми вкладаємо душу в кожен елемент, створюємо емоції", — додає CEO.

На питання про назву компанії Режинський відповідає: "Maestro — це майстер свого ремесла, справжній професіонал. Наші готелі — це не просто гарно оформлені стіни, це люди, які створюють магію для гостей, дарують унікальні емоції, які залишаються в пам’яті на все життя".

Запорука успіху

За словами Едуарда Режинського, всі готелі під управлінням Maestro Hotel Management стабільно прибуткові, з високим рівнем рентабельності та рейтингами, що перевищують середні показники конкурентів на 20-30%. "Наші успіхи говорять самі за себе. Ми зарекомендували себе як надійний партнер і лідер у сегменті преміум-класу протягом 7 років", — підкреслює він.

Ключові проєкти

Серед головних проєктів компанії — культовий M1 Club Hotel, італійський Il Decameron Luxury Design Hotel, середземноморський Villa Le Premier, бізнес-готель «Олександрівський», бутік-готель Wall Street та інші, а також ресторани P1 Prosecco Bar, Elissa Bar & Restaurant і Cellini Restaurant.

"Нещодавно нашим партнером стала компанія LEV Development та ми анонсували запуск нового концептуального готелю LEV Lifestyle Hotel у Львові, що пропонує інноваційну концепцію повної персоналізації для кожного гостя", — розповідає CEO. "Це еволюційний крок у розвитку технології «personal touch», яку ми вже успішно застосовуємо на інших об’єктах".

Як війна в Україні вплинула на діяльність компанії?

"На тлі війни бізнес стикається з безпрецедентними викликами, але ми не тільки продовжуємо працювати, а й активно впроваджуємо сучасні ринкові тенденції. Підтримка українських виробників та адаптація кращого зарубіжного досвіду — це наша стратегія", — наголошує Режинський.

Чому обирають Maestro Hotel Management?

"Власники готелів можуть довіритись нашій професійній команді, бути впевненими у високих стандартах сервісу й розвитку унікального бренду готелю, що приносить економічну цінність і знижує ризики в хаотичні часи", — пояснює CEO.

Майбутні плани

Компанія планує продовжувати розширення портфелю, відкривати нові готелі й ресторани, залишатися лідером ринку, пропонуючи найвищий рівень сервісу та унікальні враження, незважаючи на всі виклики. "Ми впевнені у своєму успіху й готові до нових досягнень", — підсумовує Едуард Режинський.